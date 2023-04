Serie A 2022/2023, arbitri 30esima giornata: Inter-Monza a Pairetto, Bologna-Milan a Massa

L’Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di Serie A. La partita tra Inter e Monza sarà diretta da Pairetto, mentre per Bologna-Milan è stato designato Massa. Queste le designazioni per le altre partite delle big: Napoli-Verona sarà diretta da La Penna, Spezia-Lazio da Irrati, Roma-Udinese da Giua, Sassuolo-Juventus da Rapuano. La sfida tra Atalanta e Fiorentina invece spetta a Guida.

Ecco le designazioni al completo

CREMONESE – EMPOLI Venerdì 14/04 h. 18.30

ZUFFERLI

PALERMO – MOKHTAR

IV: ORSATO

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO

SPEZIA – LAZIO Venerdì 14/04 h. 20.45

IRRATI

BRESMES – SCARPA

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AYROLDI

BOLOGNA – MILAN Sabato 15/04 h. 15.00

MASSA

COLAROSSI – DEL GIOVANE

IV: COLOMBO

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

NAPOLI – H. VERONA Sabato 15/04 h. 18.00

LA PENNA

ROCCA – CIPRIANI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: ABISSO

INTER – MONZA Sabato 15/04 h. 20.45

PAIRETTO

VECCHI – ROSSI M.

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

LECCE – SAMPDORIA h. 12.30

MARIANI

BINDONI – LO CICERO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BARONI

TORINO – SALERNITANA h. 15.00

AURELIANO

CAPALDO – DEI GIUDICI

IV: PERENZONI

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

SASSUOLO – JUVENTUS h. 18.00

RAPUANO

TEGONI – DI MONTE

IV: MERAVIGLIA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

ROMA – UDINESE h. 20.45

GIUA

PRETI – LOMBARDO

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: MANGANIELLO

FIORENTINA – ATALANTA Lunedì 17/04 h. 20.45

GUIDA

MONDIN – MASSARA

IV: FELICIANI

VAR: FABBRI

AVAR: MANGANIELLO