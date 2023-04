Calcio, le Nazionali giovanili calano il poker: tutte qualificate alle fase finali di Mondiali o Europei

Cala il poker il settore giovanile delle nostre Nazionali, con Under 21, 20, 19 e 17 tutte qualificate per i più importanti tornei di categoria. L’Under 21 di Nicolato a giugno sarà di scena in Romania e Georgia per la fae finale degli Europei; l’Under 20 disputerà il Mondiale il prossimo maggio, mentre nelle scorse settimane sono arrivate anche le qualificazioni dell’Under 19, dell’Under 17 e della Nazionale Under 19 di Futsal.

“Premesso che vincere una medaglia d’oro sarebbe una bellissima soddisfazione – dichiara il coordinatore della Nazionali Giovanili Maschili Maurizio Viscidi – la continuità dei risultati è la dimostrazione che stiamo lavorando bene. L’obiettivo è portare per ogni annata almeno due o tre ragazzi in Nazionale Maggiore come è accaduto per i 2003: Scalvini, Miretti e Gnonto hanno fatto la trafila delle giovanili, i primi due dall’Under 15 e Gnonto dall’Under 16, fino ad arrivare ad esordire con Mancini”. La ricetta? “Prima di tutto il lavoro quotidiano – risponde Viscidi – e la sinergia tra i tecnici, che tra un raduno e l’altro condividono tutto, dalla metodologia degli allenamenti all’analisi delle partite. Altro elemento fondamentale è lo scouting, che ci consente di essere costantemente informati sull’evoluzione dei calciatori. E poi, grazie allo sforzo economico delle Federazione, la possibilità di disputare partite internazionali di alto livello. E ci fa piacere che da un po’ di tempo siano le nazionali più forti a chiederci di giocare con loro per crescere”.