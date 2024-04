Scudetto Inter, Moratti sottolinea l’importanza del presidente Zhang: “Le decisioni le prende lui”

Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in occasione della festa scudetto dell’Inter, focalizzandosi in particolare sulla figura del presidente Steven Zhang: “Fosse per lui starebbe qui, non credo sia contento di stare via. Sicuramente vanno resi meriti a giocatori e staff, ma non sottovalutiamo il presidente: è lui a prendere le decisioni. E’ una persona molto attenta ed educata, tuttavia non credo che gli si possa chiedere di avere un certo approccio, anche perché è qui da pochi anni. Per me che ho vissuto l’Inter per molto tempo, invece, è normale che ci si possa divertire con i tifosi“.

“L’unica analogia con il Triplete sono i tifosi, che festeggiano questi risultati con grande entusiasmo. Per il resto, questa impresa vive di suo. L’Inter ha giocato un calcio diverso dal nostro, ma anche da quello di Herrera – ha aggiunto l’ex presidente dell’Inter – L’unico rischio è quello di sottovalutare i prossimi impegni pensando di essere troppo forti. Non dimentichiamo che ogni anno le cose cambiano“.