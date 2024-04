Combinazioni Serie C ultima giornata girone A: ecco tutti i calcoli, sei squadre per due posti ai playoff

Tutto aperto nel girone A di Serie C in vista dell’ultima giornata che si terrà quest’oggi: ecco allora le combinazioni complete con tutti i calcoli per quanto riguarda la lotta principale, quella per il decimo posto che mette in palio l’ultimo pass per i playoff e che vede in corsa sei squadre (Pro Vercelli, Trento, Virtus Verona, Pro Patria, Albinoleffe e Renate), e anche per la corsa tra Arzignano e Pergolettese per provare a evitare i playout, con qualche speranza in tal senso anche per il Novara.

PLAYOFF – Padova certo del secondo posto, Vicenza certo del terzo, Triestina di sicuro quarta, Atalanta U23 quinta senza se e senza ma. Poi è corsa aperta per le altre posizioni: sesto posto e settimo posto se lo giocano Legnago e Giana Erminio, poi è tutto ancora da decifrare. C’è il Lumezzane che è sicuro dei playoff, ma può chiudere in ottava, nona (attuale) o decima posizione, mentre la Pro Vercelli, al momento ottava, ha bisogno di un punto contro la Virtus Verona nello scontro diretto per volare ai playoff (con una vittoria resterebbe ottava), mentre con un ko sarebbero proprio i veneti a scavalcarli e a qualificarsi. I piemontesi, a quel punto, dovrebbero guardare al risultato del Trento, al momento decimo, impegnato in un altro spareggio contro il Renate, che insegue a 45 punti e che può solo vincere e sperare in una mancata vittoria di tutte le altre squadre che la precedono (la Virtus Verona deve perdere oppure pareggiare e il Renate vincere con almeno tre gol di scarto). Ci sono anche speranze per la Pro Patria, che deve vincere e sperare che il Trento perda e che la Virtus Verona non vinca, e per l’Albinoleffe, chiamata a vincere e sperare che il Trento perda e Virtus Verona e Pro Patria non vincano.

QUESTA LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA A 90′ DALLA FINE

PRO VERCELLI 50

TRENTO 48

VIRTUS VERONA 47

PRO PATRIA 46

ALBINOLEFFE 45

RENATE 45

PLAYOUT – Alessandria già retrocessa, Pro Sesto obbligata a vincere se vuole giocare i playoff, in caso di pareggio o sconfitta dipenderà tutto dai risultati delle altre, visto che potrebbero esserci i nove punti di distacco che non fanno disputare lo spareggio salvezza. Fiorenzuola che invece è sicuro dei playout, ma può migliorare la propria posizione da terzultima a quartultima, serve una vittoria proprio nello scontro diretto con il Novara. Che, a sua volta, in caso di vittoria nell’ordine: come minimo è quartultimo e ha dunque il lieve vantaggio ai playout, ma può persino trovarsi in quintultima posizione, se la Pergolettese non dovesse vincere, in più se la Pro Sesto non dovesse contemporaneamente vincere, piemontesi salvi e niente playout. Infine, è bagarre per la salvezza diretta tra la stessa Pergolettese e l’Arzignano Valchiampo: quest’ultima è al momento salva e con un pareggio è certa di evitare i playout (vantaggio minimo sulla penultima di nove punti e può finire al massimo quintultima), con una sconfitta invece dovrà sperare in una tra le seguenti cose: mancata vittoria della Pergolettese, o mancata vittoria della Pro Sesto. La formazione di Crema si salverà con una vittoria, oppure con un pareggio o una sconfitta e contemporaneamente e una mancata vittoria sia di Novara che di Pro Sesto.

QUESTA LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA A 90′ DALLA FINE

ARZIGNANO VALCHIAMPO 43

PERGOLETTESE 42

NOVARA 40

FIORENZUOLA 38

PRO SESTO 32