Scontro Mourinho-quarto uomo Serra: “Vai a casa” (VIDEO)

di Alberto De Logu

Fa discutere, anche nelle testate europee, il duro scontro tra José Mourinho e il quarto uomo Marco Serra a inizio secondo tempo in Cremonese-Roma. La Procura Figc ha aperto un’inchiesta e sentirà i due protagonisti del battibecco che ha portato all’espulsione dello Special One, che sembra intenzionato a procedere per vie legali nei confronti dell’arbitro di Torino. In particolare, dall’analisi dei video, il club giallorosso spinge su alcuni labiali del fischietto piemontese. E’ chiaro come questi dica due volte “Vai a casa”, mentre Mourinho, dopo una frase di Serra che per alcuni è “Fatti i ca**i tuoi”, risponde in modo inequivocabile e stupito: “Fatti i ca**i?!”. Inoltre, da un altro labiale di Serra, in molti ricostruiscono come abbia detto a Mourinho: “TI stanno prendendo tutti per il cu*o”, con un gesto che allude al pubblico cremonese. Di seguito e in alto i video.

Classic Mourinho! After 4th referee Marco Serra's "go home" comment, he's threatening to take legal action and questioning Serra's honesty. Mind games or not, the drama this guy brings to football is next level 🟥

