Crisi Sampdoria: club salvo per 120 giorni ma debiti per 200 milioni

La Sampdoria sta vivendo un periodo di forte crisi sia in campo che al di fuori di esso. Se nel rettangolo verde, la squadra di Dejan Stankovic fa fatica a trovare risultati positivi, i problemi societari non fanno dormire sonni tranquilli a tutti i tifosi doriani. La crisi economica del club è grave e rischia di far fallire il club storico di Genova: decisivi saranno i prossimi 120 giorni, che saranno vitali per cercare di risanare un grosso debito e per cercare di trovare acquirenti.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il Tribunale di Genova ha accolto la misura della composizione negoziata della Sampdoria che il Cda blucerchiato, assieme all’esperto Eugenio Bissocoli, ha presentato nelle scorse settimane. Un prendere tempo che potrebbe essere vitale per il club di Genova che nei prossimi 120 giorni dovrà capire come e grazie a chi risanare l’ingente debito di ben 200 milioni di euro che grava sulle casse della società. Periodo di tempo che, dunque, scadrà il prossimo 6 giugno quando anche il verdetto sportivo e di campo sarà chiaro e darà un quadro delineato di quale campionato dovrebbe affrontare la Samp nella prossima stagione. Sempre a patto che si riesca a trovare una soluzione che al momento non sembra esserci.