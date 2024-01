Scontri tra tifosi di Monza e Spal in autostrada a Firenze

Scontri tra i tifosi della Spal e quelli del Monza nell’area di servizio Bisenzio Ovest dell’A1, nel territorio di Firenze, dove i supporter si sono incrociati mentre erano in viaggio per raggiungere rispettivamente Perugia e Empoli. Secondo quanto spiega la Questura di Firenze la situazione è poi ritornata alla normalità. Non ci sarebbero state particolari criticità, sempre secondo quanto spiegato dalla polizia, ma una trentina di tifosi della Spal presenti nell’area di servizio sarebbero venuti a contatto con gli ultras del Monza, arrivati su due pullman e poi scortati dalle forze dell’ordine.