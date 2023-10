Scommesse, Corriere della Sera: “La Procura Figc aspetta le chat. Rischio omessa denuncia per i coinvolti”

di Redazione 42

L’indagine sulle scommesse illegali procede. E la Procura di Torino si sta concentrando sulla possibile rete criminale dietro le piattaforme illecite. Come riporta il Corriere della Sera, è in corso l’analisi del materiale copiato dai dispositivi mobili dei tre giocatori coinvolti, cioè Fagioli, Tonali e Zaniolo. Presenti, come è normale, numerose chat e conversazioni con diversi calciatori, compagni di squadra, membri della Nazionale o semplici amici. Delle chat che chiariranno l’esistenza eventuale di altri calciatori coinvolti, nonché il livello di conoscenza degli interlocutori riguardo alle attività di scommesse. Con un distinguo fondamentale: la natura lecita o illecita della piattaforma e soprattutto l’oggetto della scommessa, se è il calcio o meno. Chiusa l’indagine penale e caduto il segreto investigativo, le chat e i messaggi verranno trasmessi alla Procura della Federcalcio, che dovrà valutare se ci sono violazioni delle norme sportive, omessa denuncia inclusa.