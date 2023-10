Roma, Mourinho: “Giochiamo contro una squadra forte, Llorente è a disposizione”

L’allenatore della Roma Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Monza: “Giochiamo contro una squadra forte che l’anno scorso ha fatto bene e in questa stagione si sta ripetendo. Accanto a Lukaku ci sarà uno tra Belotti, Azmoun e El Shaarawy. N’Dicka – continua il portoghese – negli ultimi 15 giorni ha giocato tutti i 90 minuti con la sua nazionale con la difesa a quattro. Noi giochiamo a tre, ma è un bene che abbia giocato tutta la partita. Non è ancora perfetto e può imparare tanto. Nelle ultime partite ha giocato molto bene, soprattutto a Cagliari. In generale sono contento del rendimento. Abbiamo tante opzioni e giocheranno tutti in questo mese”.

Il tecnico giallorosso ha fatto un punto sugli infortunati: “Quello di Smalling è un infortunio che provoca dolore e è sceso in campo con qualche problema. Ha passato la fase di dolore e ha fatto qualche lavoro individuale. Ieri è stato il primo giorno in gruppo a bassissima intensità. Non sarà a disposizione domani. Llorente è convocato. Ha fatto tre giorni di lavoro in squadra con una buona intensità. Sanches e Pellegrini ancora fuori come Kumbulla e Abraham, che hanno iniziato a mettere piede in campo. Dybala ha svolto individuale con il fisioterapista”.

Mourinho ha poi commentato il caso scommesse: “Zalewski non sapeva di essere stato nominato tra gli scommettitori. Sono tutti tranquilli, sia lui che El Shaarawy. Non mi piace che sia stato ingigantita una notizia non vera. I giocatori non sono colpevoli e mi fido di quello che mi hanno detto. Se qualcuno a sbagliato è giusto che paghi”.