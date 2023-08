Fiorentina-Rapid Vienna, ultras austriaci espongono striscione su Ponte Vecchio

Alcuni tifosi del Rapid Vienna, già a Firenze per il dentro-fuori di Conference League contro la Fiorentina, hanno già invaso, per ora pacificamente, la città, esponendo anche uno striscione “Ultras Rapid” su Ponte Vecchio. La Prefettura è al lavoro per evitare incidenti tra le due tifoserie, attivi fin dalla serata di ieri controlli e presidi delle Forze dell’ordine, mentre oggi sono previsti meeting point in piazza Indipendenza e bus navetta che consentiranno ai tifosi austriaci di raggiungere lo stadio Franchi.