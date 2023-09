Sassuolo-Verona 3-1, Baroni: “Sconfitta giusta, paghiamo gli errori”

“Il risultato è frutto di nostri errori, ma ci sta in questo momento. La squadra ha dato molto, si è spesa, abbiamo alzato il livello dal punto di vista qualitativo. Oggi abbiamo pagato la poca condizione di alcuni giocatori, peccato perché dopo l’1-1 ho avuto la sensazione di poter vincere la partita, era alla nostra portata”. Lo ha dichiarato il tecnico del Verona Marco Baroni ai microfoni di DAZN dopo il ko per 3-1 in casa del Sassuolo. “Sono arrivati giocatori non al top, alcuni sono rientrati da un lungo stop, mi aspettavo un leggero calo di condizione, ma rientra nel processo di crescita. Ho visto cose buone, dobbiamo gestire meglio i palloni che perdiamo. Possiamo trovare un’identità forte, vedo grande disponibilità. Mercato? Anche in questo caso è stata una settimana non facile da gestire, la società e il presidente sono stati bravi a resistere a offerte importanti, finalmente si chiude questa sessione, ora ci si butta dentro senza più disturbi del calciomercato”.