Sassuolo-Sampdoria 1-2, Stankovic: “Grande vittoria, ma piccolo passo verso il nostro obiettivo”

“Abbiamo giocato contro un’ottima squadra che ha tecnica, forza fisica e velocità. L’abbiamo preparata nei minimi dettagli, è una grande vittoria ma un piccolo passo nel nostro cammino”. Queste le parole di Dejan Stankovic dopo la vittoria della sua Sampdoria in casa del Sassuolo nella sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. “La convinzione mi è piaciuta. Oggi sembrava giocassimo in casa, devono capire che i tifosi sono lì per noi e che insieme ai nostri tifosi possiamo difendere, con onore e orgoglio – aggiunge l’allenatore – E’ importante avere degli obiettivi, quest’anno l’obiettivo è la salvezza. C’è un mini-campionato di 23 partite che dobbiamo affrontare passo dopo passo. Ora abbiamo ottenuto una vittoria importante, meritata, ma non dobbiamo pensare di aver fatto chissà che…se fosse arrivato un pareggio ci sarei rimasto male per i ragazzi, sono felice per loro, ed è tutto merito loro”.

Su Nuytinck e Lammers: “Sono due ragazzi pronti e mi hanno dato il 100% della disponibilità. Sono adulti, esperti, e gli ho creduto, non ho avuto dubbi se metterli o no. Con il risultato diverso qualcuno avrebbe parlato del solo giorno di allenamento, ma io non avevo dubbi”.