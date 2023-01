Formazioni ufficiali Lecce-Lazio, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lecce-Lazio, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Virtualmente quarti, i biancocelesti vogliono continuare a viaggiare a certi ritmi e rimanere in corsa almeno per il quarto posto, che vorrebbe dire Champions League. Da non sottovalutare però il Lecce, protagonista di una prima parte di stagione più che positiva tanto da avere ben otto punti di vantaggio sulla zona salvezza. Chi vincerà? Calcio d’inizio alle ore 16:30 di mercoledì 4 gennaio, queste le scelte dei due tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-BOLOGNA

LECCE: In attesa

LAZIO: In attesa