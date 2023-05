Sassuolo, rosa al completo: possibile chance per Laurienté come titolare

Rientrato Zortea e Pinamonti a disposizione di mister Dionisi in vista della sfida di sabato sera contro l’Inter. Una rosa quasi al completo, out solo Muldur, fuori da diversi mesi. Possibile la titolarità di Laurienté, in un tridente che dovrebbe prevedere Berardi, Defrel da prima punta, con Pinamonti pronto a subentrare. In difesa Toljan ed Erlic restano in vantaggio su Zortea e Ferrari, in mezzo al campo Henrique dovrebbe essere preferito a Thorstvedt.