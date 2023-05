Basilea-Fiorentina in tv: data, canale, orario e streaming semifinale ritorno Conference League 2022/2023

Alle 21:00 di giovedì 18 maggio la Fiorentina sfiderà al St.Jakob Park il Basilea in occasione del ritorno della semifinale di Conference League. Si torna in campo in Svizzera a sette giorni dalla gara d’andata del Franchi. Dopo la Coppa Italia, i viola vogliono regalarsi quella che sarebbe la seconda finale in questa stagione che sta regalando tante gioie, specialmente negli ultimi mesi, ai tifosi. Diretta su Dazn e Sky Sport, ma non in chiaro come per le semifinali di Juventus e Roma. Partita inoltre visibile anche sulle piattaforme Sky Go e NOW.