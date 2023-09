Sassuolo-Juventus, Giuntoli: “Carnevali è un amico”

“Giovanni Carnevali è un amico. Berardi? Noi pensiamo a noi, parliamo dei nostri giocatori, siamo contenti dei nostri e del fatto di averne di forti, andiamo avanti per la nostra strada”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, a Dazn prima della sfida contro il Sassuolo in cui gioca un obiettivo di mercato come Domenico Berardi: “Come lo guarderò oggi? Come sempre, davvero”.