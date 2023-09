Milan-Verona 1-0, Florenzi: “Non ascoltiamo le critiche, andiamo avanti per la nostra strada”

“Le critiche fanno parte del gioco. Noi non dobbiamo ascoltarle e andare avanti per la nostra strada. Oggi abbiamo portato a casa l’obiettivo, andiamo avanti”. Queste le parole di Alessandro Florenzi ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Milan sull’Hellas Verona. “Mi sento parte di un gruppo importante. Ci sosteniamo sempre, anche se non si gioca titolari per qualche partita. È questo lo spirito giusto – aggiunge l’esterno ex Roma -. Penso che la fascia di capitano abbia fatto bene a Leao, è un ragazzo intelligente. Ora speriamo rientrino presto Calabria e Hernandez, che ci serviranno tutti”.