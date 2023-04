Sassuolo-Juventus, Berardi a forte rischio forfeit: problema muscolare

Domenico Berardi è a forte rischio forfeit per Sassuolo-Juventus: il giocatore più rappresentativo dei neroverdi rischia di dover saltare la partita contro i bianconeri, in programma domenica alle ore 18, in virtù di un problema muscolare, un infortunio all’adduttore che potrebbe costringere Dionisi a fare a meno della sua ala destra. Nelle prossime ore ulteriori controlli, ma filtra pessimismo attualmente.