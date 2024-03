Sassuolo-Frosinone 1-0, Ballardini: “Più responsabilità per tutti senza Berardi”

“Una partita sporca e difficile, perché il Frosinone gioca bene. All’inizio eravamo molto contratti, poi ci siamo tolti un po’ di peso con il passare del tempo. Oggi abbiamo avuto quello che non siamo riusciti a prenderci a Verona”. Così Davide Ballardini ai microfoni di Dazn dopo il successo del suo Sassuolo ai danni del Frosinone. “Laurienté è stato un buon esempio per tutti. Vedere un giocatore con quelle qualità con così tanta disponibilità verso la squadra è una spinta in più per tutti noi – aggiunge il tecnico neroverde -. Le difficoltà sono tante e quindi bisogna avere chiaro cosa fare in questi momenti complicati. Pian piano ci stiamo abituando. Ognuno di noi si è preso delle responsabilità in più a causa dell’assenza di Berardi, ed è giusto così”.

Ma la testa è già alla prossima settimana: “Domenica non avremo Doig e Thorsvedt per squalifica, ma chi gioca ce la metterà tutta. Sopperiremo anche a questo. Siamo consapevoli della nostra classifica. I ragazzi sanno che il momento non è dei migliori, va bene così. Felice anche degli zero gol subiti”.