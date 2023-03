Sassuolo, Dionisi: “Vittoria grazie al grande spirito di squadra”

Alessio Dionisi ha commentato nel post gara, la vittoria del suo Sassuolo contro la Cremonese. “E’ stata una partita che ci siamo complicati da soli, nel secondo tempo ci siamo sbilanciati proprio dando spazio a loro di recuperare. La vittoria però è arrivata grazie ad una grande spirito di squadra”. Il tecnico neroverde ha poi continuato: “Dall’errore sul 2-1 è diventata una partita non nelle nostre corde: ci è mancata fisicità, abbiamo sofferto i loro lanci lunghi anche per questo. Laurientè? È arrivato in punta di piedi, ma con qualità incredibili. Nonostante la sua partita positiva mi aspetto molto di più da lui. Con le potenzialità che ha deve migliorare nella continuità di rendimento”. Poi ha concluso: “Pinamonti invece l’ho visto benissimo, ha dimostrato in settimana di stare bene e di voler giocare. Se riuscirà a puntellare la sua condizione fisica continuerà a giocare e a fare bene come oggi”.”