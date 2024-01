Sassuolo, Dionisi: “Berardi? Un solo giocatore non cambia le sorti della squadra. E poi in quel ruolo c’è Castillejo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Sassuolo, Alessio Dionisi si è ovviamente soffermato sull’infortunio di Domenico Berardi: “Ovviamente nessuno avrebbe voluto rinunciare a lui, ma non è un singolo giocatore a cambiare le sorti di una squadra. Se ci pensiamo troppo diventa un alibi, perciò è importante convincerci che si tratta di un’opportunità. E poi in quel ruolo abbiamo un giocatore importante come Castillejo“. Il tecnico dei neroverdi ha poi proseguito: “Tempi di recupero? Non sono un medico, quindi non posso dare tempistiche. Fatto sta che per almeno un mese non lo vedremo. Penso che l’infortunio sia stato casuale; non c’entrano le uscite dal campo nelle ultime gare, avvenute per crampi“.

Dionisi ha quindi parlato degli avversari: “Il Monza ha un’identità ben chiara, è una squadra che crea e palleggia, ma concede anche. La differenza tra noi è la partita d’andata, in cui abbiamo giocato un tempo a testa. Se noi abbiamo sostituito sul mercato, loro hanno completato. Partita spartiacque? Sarà quella che decreterà la salvezza. Non lo è stata quella con la Fiorentina e non la sarà questa. Al massimo può essere uno spartiacque mentale perché è la prima senza Berardi. Per Domenico non ho più aggettivi – parlano i numeri – ma dobbiamo farli anche senza di lui“.

Infine, sui singoli: “Mulattieri troverà più spazio, ma i 3 gol che ha fatto in settimana sono arrivati in amichevole e nel secondo tempo. Oggi non siamo pronti per giocare con due attaccanti di ruolo e Pinamonti sta facendo bene. Volpato? Mi aspetto tanto da lui. Sta crescendo e mi sta mettendo in difficoltà per quanto riguarda le scelte, tuttavia deve smettere di giocare per divertirsi. Gioca un po’ di più per il tunnel e la finta, ma ciò che conta è segnare più degli altri e non subire gol. L’addio di Vina? Non posso essere sorpreso. Matias mancava dal Cagliari, avevo parlato con lui e non sono uno sprovveduto. Sono molto contento dell’arrivo di Doig per sostituirlo“.