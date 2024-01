De Siervo: “Supercoppa in Arabia? Opportunità che non potevamo perdere, il bilancio è ottimo”

Ospite di “In campo con Pardo” su Radio 24, l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato della Supercoppa italiana in Arabia Saudita: “Il bilancio è ottimo. Pensavamo ci volesse più tempo per mettere a punto il progetto e invece abbiamo ottenuto risultato di ascolto notevoli, specialmente per la finale. Napoli-Inter ha infatti battuto Inter-Milan in termini di ascolti: eppure il derby di Milano avrebbe dovuto raggiungere un’audience più ampia“.

“In Arabia Saudita il calcio sta sbocciando e gli investimenti sulla parte calcistica sono sempre più rilevanti: non potevamo perdere quest’occasione – ha aggiunto De Siervo -. Nei prossimi anni, il calcio che conta non potrà prescindere dallo scenario arabo. Ignorarlo sarebbe come ignorare la caduta del muro di Belino. E considerando che il 90% della Serie A sono all’estero dobbiamo concentrare i nostri sforzi in un’ottica internazionale. Vent’anni fa il nostro campionato ha perso il treno della globalizzazione. Giocare partite ufficiali all’estero è oramai una prassi consolidata per tutte le grandi leghe: lo fanno anche la NFL e l’NBA senza nessuna polemica“. Infine, l’ad della Lega di A ha concluso: “Per la prossima edizione ci impegneremo a sostenere anche economicamente dei charter perché il calore che riescono a esprimere i nostri tifosi è unico“.