Sassuolo, Carnevali torna a parlare di Mourinho: “Nessuno può insegnarci educazione e rispetto”

“Berardi non lo vendo. A gennaio non vendo nessuno. In base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire. Laurientè? E’ al centro del nostro progetto, più di quanto lo era Boga”. A dirlo, dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport”, è l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali che blinda i gioielli neroverdi. La squadra di Alessio Dionisi ha 16 punti ed è quindicesima in classifica: “Il voto al nostro campionato è appena sufficiente. Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile anche per via delle scelte fatte sul mercato: abbiamo preso dei giovani che hanno bisogno di maturare e stranieri che devono integrarsi con calma”, ha aggiunto Carnevali, che poi è tornato a commentare le dichiarazioni rilasciate da Josè Mourinho, prima e dopo il match contro i nerovardi, a proposito di Berardi e del suo comportamento: “Mi è dispiaciuto sentire certe parole da un grande allenatore come lui. Per noi educazione e rispetto sono alla base di tutto e nessuno può insegnarci queste cose”.