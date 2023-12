Neymar salta la Copa America, il medico del Brasile: “Dobbiamo essere pazienti”

Neymar salterà la Copa America, in programma a giugno e luglio 2024 negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il medico della Nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, intervenuto a “Radio 98FM”, per fare il punto sul recupero del fuoriclasse dell’Al Hilal dopo il gravissimo infortunio al ginocchio riportato nell’ottobre scorso. “Dobbiamo essere pazienti. Per parlare di un ritorno in campo prima dei nove mesi previsti è presto. Ci aspettiamo che dopo questo periodo si riprenda completamente, pronto per tornare a giocare ad alti livelli“, ha detto il responsabile dello staff medico dei verdeoro. Nessuna intenzione quindi di forzare i tempi: “Non credo che potrà rientrare per la Copa America. Non ha senso affrettarsi per rimetterlo in piedi prima del previsto e correre rischi inutili per il giocatore”, ha aggiunto Lasmar. Neymar si è infortunato con la Selecao, in occasione della sconfitta per 2-0 subita contro l’Uruguay, a Montevideo. Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco.