Sassuolo, Carnevali: “Non abbiamo mai litigato con la Juventus per Berardi”

“Pace con la Juventus? Ma io non ho mai litigato con la Juventus”. Lo ha detto in un’intervista a Tuttosport, l’amministratore delegato del Sassuolo (prossima avversaria dei bianconeri) Giovanni Carnevali in merito al caso di mercato legato a Domenico Berardi, cercato in estate proprio dalla società torinese. Nessun litigio quindi, anche perché “non c’è mai stata una trattativa vera e propria ma solo un contatto. Perciò era impossibile litigare o non capirsi”. In bianconero invece è andato Magnanelli come collaboratore tecnico di Allegri: “Mettiamola così: Berardi ha un costo importante, Magnanelli ha un valore importante – dice Carnevali -. Sono felice che un nostro ex giocatore, grazie al lavoro del club e di Dionisi, inizi subito il percorso da allenatore. E mi auguro che possa essere l’inizio di una grande carriera”.

E sulla cessione di Frattesi all’Inter: “Aveva l’ambizione di andare in un grande club ma non ha espresso preferenze. La Juve è stata una delle prime a interessarsi ma poi, per strategia o per altre scelte, non ha affondato il colpo. C’erano altri club, dall’Inter al Napoli che ci ha provato non poco, e il giocatore ha fatto la sua scelta”.