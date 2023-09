Caos nella Federcalcio spagnola, licenziato anche il capo settore etico

In Spagna continuano gli strascichi dopo le dimissioni del presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, accusato di aver baciato senza consenso la calciatrice Jenni Hermoso. Dopo l’addio del numero uno, la Federcalcio ha deciso di licenziare anche il direttore del settore etico dell’organizzazione, Miguel García Caba, accusato dalle campionesse del mondo di essere colui il quale ha scritto il documento in cui Rubiales affermava che il bacio con Hermoso era stato consensuale.

Ora c’è anche lo scontro sulla mancata convocazione in nazionale della stessa attaccante: l’Istituto delle donne, un organismo che fa capo al Ministero delle Pari opportunità, ha avvertito che l’esclusione di Hermoso dalla trasferta contro la Svezia non è legale, poiché si tratta di una lavoratrice che ha segnalato delle molestie nello svolgimento di un’attività professionale. A livello giudiziario la Procura che sta indagando sull’accaduto ha convocato tre compagne di squadra di Hermoso come testimoni.