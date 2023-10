Sassuolo-Bologna 1-1, Zirkzee: “Siamo sempre positivi e consapevoli del nostro lavoro”

L’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, in seguito al pareggio per 1-1 nel derby emiliano contro il Sassuolo della decima giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “E’ stato un bel gol, anche perché mi hanno servito un assist perfetto. Mi spiace di non aver portato alla vittoria il Bologna per colpa di quel secondo gol annullato. Il Sassuolo è una squadra forte e ci ha messo in difficoltà soprattutto nel secondo tempo. Noi siamo sempre positivi e consapevoli del lavoro che stiamo facendo. Sono convinto che questa squadra ha dei giocatori con enormi potenzialità. Mi è dispiaciuto per il fuorigioco di Orsolini sul mio gol. Dobbiamo continuare così soprattutto per i nostri fantastici tifosi”.