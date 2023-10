Bundesliga 2023/24: Bayern senza pietà sul Darmstadt, ancora un ko per l’Union Berlino

Nona giornata di Bundesliga 2023/24: il Bayern affonda il Darmstadt, perde ancora l’Union Berlino.

Il Bayern si impone per 8 reti a 0 sugli avversari, nonostante l’inferiorità numerica detta dall’espulsione al quarto minuto di gioco di Kimmich. Due out anche tra la formazione ospite, espulsi Gjansula e Maglica. Tutte le marcature sono avvenute nella seconda frazione di gioco: Kane sblocca il risultato, realizzando successivamente un tripletta personale, a segno anche Musiala e Sane con doppietta, e Muller con una marcatura al 71esimo. Frena lo Stoccarda contro l’Hoffenheim che entra in zona europa: Promel, Weghorst e Skov firmano la vittoria, futili i gol di Fuhrich e Undav.

L’Augusta firma il secondo successo consecutivo, frena per la quinta volta in stagione il Wolfsburg. Termina 3-2. Tietz apre le marcature, poi le reti di Wind e Majer per gli ospiti. Firmano la vittoria, l’autogol di Bornauw sul finale e il gol di Engels. Perde ancora l’Union Berlino, il Brema si impone per 2-0: sono l’autorete di Knoche e il gol di Bucksch a firmare il terzo successo stagionale. Bene anche il Monchengladbach che con la doppietta di Plea firma il successo sull’Heidenheim, a cui risulta vana la rete di Dinkci.