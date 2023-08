Sassuolo: Berardi in dubbio per il Napoli, Racic in vantaggio su Maxime Lopez

Diversi dubbi di formazione per Dionisi in vista della sfida che attende il suo Sassuolo al Maradona contro il Napoli. Il primo riguarda Berardi, che è tornato in gruppo ma potrebbe rimanere fuori a causa delle voci di mercato. Torna Tressoldi dopo la squalifica e potrebbe togliere il posto a Erlic accanto a Viti. Il neo arrivato Pedersen insidia Toljan sulla destra e Racic sembrerebbe essere avanti su Maxime Lopez in cabina di regia. Confermato il quartetto d’attacco con Laurienté, Bajrami e Defrel a supporto di Pinamonti.