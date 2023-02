Sassuolo-Atalanta, Marino: “L’anno scorso fortemente penalizzati, oggi abbiamo rivisto quei fantasmi”

“In questo momento non c’è grande serenità, oggi sono comparsi i fantasmi dello scorso anno dove ci sono stati 12-13 episodi che hanno influenzato la nostra corsa per l’Europa. L’anno scorso siamo stati fortemente penalizzati. Alla fine avevamo ragione noi, a caldo nessuno ci diceva se era giusto o sbagliato”. A dirlo è il direttore generale dell‘Atalanta, Umberto Marino, al termine del match di Sassuolo dove Gian Piero Gasperini ha deciso di non parlare per via della direzione arbitrale di Marcenaro. “E’ stata una gara in salita dal quarto minuto con quel fallo fischiato a Maehle lanciato in porta – ha proseguito Marino – Abbiamo fatto un girone di andata in crescita a livello arbitrale, si è valorizzato il calcio dove anche il tackle ha il suo valore. Oggi abbiamo fatto due passi indietro. L’espulsione inutile ritornarci, ma in generale la partita: troppi gialli che non avevano senso”.

Marino poi prosegue: “Ne abbiamo parlato due settimane fa con gli arbitri, dicendo di continuare come stavano facendo. Si è visto un episodio per certi versi simile, un intervento del giocatore dello Spezia che colpiva quello della Roma. Questo è un caso analogo che è diventato addirittura rosso su una chiamata del Var che non ci sta”, ha concluso.