Sassuolo-Atalanta 1-0, Dionisi: “Abbiamo sfruttato la superiorità numerica”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Abbiamo giocato contro la squadra più in salute insieme al Napoli. In undici contro undici ce la stavamo giocando bene, poi abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Abbiamo avuto delle possibilità e poi abbiamo qualità davanti. Fortunatamente siamo riusciti ad andare in vantaggio e a gestirlo. Siamo contenti perché poi tutto torna. Bisogna solo avere equilibrio nei momenti meno positivi per poi mantenerlo in quelli più positivi. Partite così fanno bene, quella precedente (con il Milan, ndr) così come quella con il Monza. C’è stata una grande squadra, che si è aiutata, hanno fatto tutto quello che potevano anche se abbiamo un po’ sofferto nel finale”.