Sarri firma il miglior risultato della Lazio nel terzo millennio, col record dei 21 clean sheet

Col gioco, ma non a tutti i costi. Con una tenuta difensiva clamorosa, Provedel con 21 clean sheet ed è eguagliato il record assoluto della Serie A. Con l’obiettivo Champions sussurrato, forse ottenuto sacrificando le coppe minori, ma raggiunto e in modo roboante. Con tutte queste cose, Maurizio Sarri firma il miglior risultato della Lazio nel terzo millennio, vale a dire dopo la vittoria dello scudetto del 2000. Un lavoro partito lo scorso anno con qualche inciampo, proseguito quest’anno con la difesa rivoluzionata, portiere compreso, e con tutti gli altri confermati. E’ così che si cresce, dando tempo, non all’infinito, è chiaro, ma con fiducia e capacità di compattare un ambiente sempre esigente. Il secondo posto vale uno scudetto, sfugge ai pronostici e viene ottenuto al Castellani di Empoli, contro una signora squadra che pochi giorni fa aveva rifilato il 4-1 alla Juventus, con una partita manifesto di quest’annata biancoceleste.

Sorniona, intelligente e matura: la Lazio è cambiata e lo dimostra il successo contro i toscani. Qualche difficoltà nel primo tempo, poi ecco che nella ripresa si sfrutta il calcio piazzato per far sì di mettere tutto in discesa. E se Milinkovic-Savic (peraltro ammonito da diffidato, vacanze più lunghe) e Immobile non sono nella giornata migliore, ci pensa Luis Alberto con un assist e poi il gol nel recupero a brillare di luce propria. Fuori dal progetto all’inizio dell’anno, poi indispensabile per Sarri, che spinge questa Lazio a un risultato impensabile. Solo il Napoli davanti ai biancocelesti, altra squadra con cui il tecnico toscano aveva costruito un progetto meraviglioso che non ebbe la definitiva fortuna. Adesso, se Lotito vorrà e se Tare potrà proseguire, si può continuare ad alzare l’asticella: in caso contrario, sarà stata una splendida annata ma dispersa in stagioni buone alle quali è sempre mancato qualcosa.