Empoli-Lazio 0-2, Romagnoli: “Qui un progetto che mi convince, al Milan dopo lo scudetto era finito un ciclo”

“Siamo contenti, volevamo arrivare secondi, abbiamo fatto un campionato grandissimo. All’inizio ci credevamo solo noi, sapevamo di essere forti e siamo stati al di sopra di tante persone che pensavano non potessimo neanche andare in Champions. Abbiamo fatto parlare il campo“. Lo ha detto il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, dopo la vittoria contro l’Empoli con cui la squadra ha chiuso la Serie A al secondo posto. “Qui ho trovato un progetto che mi convinceva, sapevo che avrei fatto bene in una squadra forte. Al Milan era finito un ciclo, era giusto andare via dopo lo scudetto, avevamo visioni diverse. Sarri per me è un maestro, uno dei pochi che insegna ancora calcio“, ha spiegato Romagnoli ai microfoni di Dazn.