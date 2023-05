Mondiali Under 20 in tv: dove vedere la competizione

Dal 20 maggio all’11 giugno andranno in scena in Argentina i Mondiali di Calcio Under 20. Nel Girone D è presente anche l’Italia del Ct Carmine Nunziata. I match degli azzurrini saranno una esclusiva Rai e, nello specifico, la gara di esordio prevista per domenica 21 maggio alle ore 18, contro il Brasile, sarà visivile su Rai2. Le altre due, e si spera di più, gare della selezione italiana, saranno visibili su RaiSportHD e RaiPlay, rispettivamente mercoledì 24, alle ore 20, contro la Nigeria, e sabato 27, alle ore 20, contro la Repubblica Dominicana.