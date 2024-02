Sardar Azmoun tifoso all’Ippodromo di Capannelle: il suo cavallo Star Hunter è quarto

Sardar Azmoun si gode l’Ippodromo Capannelle, dove il suo cavallo, Star Hunter, è stato impegnato nel Premio Pozzuoli, terza corsa in programma nel pomeriggio, una maiden per cavalli di tre anni sulla distanza di 1400 metri. A vincere però è stato Dea Hathor, con i colori di Luigi Colasanti, che ha preceduto in volata Grand Saxon. Terza posizione per Le Roix D’Argent che ha preceduto proprio Star Hunter. Azmoun non ha nascosto la sua passione per i cavalli e ieri era anche in prima fila alla visione del film ‘Io sono Varenne, il figlio del vento’, confessando alla fine della proiezione di “avere una grande passione per i cavalli e di averne 64”, tra cui Star Hunter che sperava “andasse a segno come lui con il Frosinone”. A testimoniare la presenza di Azmoun alla proiezione è stato Zibi Boniek, che sui social ha scritto: “Oggi niente calcio… solo Grande Varenne”.