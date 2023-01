San Siro, l’assessore Tancredi: “Si deve parlare anche di atti formali, siamo in attesa”

A Milano continua a tenere banco l’intricata questione legata allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, per il cui futuro la giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, l’assessore Giancarlo Tancredi ha spiegato la situazione dell’impianto: “Il progetto si è arricchito di nuovi spunti dal dibattito pubblico, non vogliamo trascurare l’attenzione per gli aspetti ambientali. Bisogna però sottolineare tutti gli aspetti che restano prioritari. Mi auguro che le due squadre siano disposte a rivedere alcune delle loro idee, anche in merito alla capienza. Vedremo cosa accadrà a livello formale. Tralasciando le dichiarazioni informali, si deve parlare anche di atti. Il ministero o gli enti competenti dovrebbero emettere atti formali”.