F1 GP Bahrain 2023, Leclerc disperato dopo il ritiro: urla nel team radio

Il Mondiale 2023 di Formula 1 non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari e, soprattutto, per Charles Leclerc. Il pilota monegasco, infatti, è stato costretto al ritiro a pochi giri dalla conclusione della gara del Gran Premio del Bahrain a causa di problemi sulla sua monoposto. Un duro colpo dato che Leclerc si trovava al terzo posto alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, suoi diretti avversari nella lotta per il titolo iridato. Appena il numero 16 della Rossa si è fermato a bordo pista, nel corso del team radio si è lasciato andare ad uno sfogo tra urla di rabbia e delusione.