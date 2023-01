Sampdoria, nuovo comunicato del CdA: “Chi ama il club faccia qualcosa”

“Il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, al pari di quello di tutte le altre squadre di calcio, ha dovuto operare in un contesto economico non favorevole, iniziato con il COVID e proseguito nel periodo successivo. Le perdite che l’intero mondo del calcio ha generato in questi anni sono strettamente connesse a tale situazione. Il nostro club, come le altre società, non ne è rimasto immune né in termini economici né in termini finanziari”.

“Come amministratori, su richiesta del trustee, abbiamo condiviso e continuiamo a condividere tutte le informazioni societarie con i diversi potenziali acquirenti, o eventuali sottoscrittori di debito, che, anche in questi giorni, stanno facendo le proprie valutazioni al fine di portare avanti delle proposte – si legge ancora -. Non è compito del Consiglio esprimere preferenze su chi debbano essere gli azionisti della società così come esula dal suo ruolo deliberare operazioni di ricapitalizzazione che sono di competenza dei soci, peraltro già convocati a questo proposito in assemblea d’accordo con il Collegio Sindacale”.