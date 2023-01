United-City, disastro arbitrale sul gol di Bruno Fernandes: Rashford in fuorigioco, ma rete convalidata (VIDEO)

di Antonio Sepe 69

Grave errore arbitrale nel derby di Manchester tra United e City, vinto dai red devils per 2-1. In occasione del gol del pareggio di Bruno Fernandes, c’era infatti una netta posizione di fuorigioco di Rashford. Nonostante l’attaccante non tocchi mai il pallone, partecipa attivamente all’azione e gioca un ruolo fondamentale, incidendo sulle possibilità del difensore Akanji di intervenire sulla sfera. Inizialmente l’assistente segnala la posizione di offside, ma dopo un consulto con arbitro e VAR viene deciso di convalidare il gol. Lo United trova dunque l’1-1 e, pochi minuti dopo, completerà la rimonta conquistando i tre punti. In alto il video della rete.