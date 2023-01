Milan-Roma, Tiago Pinto: “Abbiamo ambizione di vincere. Rinnovo Smalling? A tempo debito”

“È una sfida difficile contro la squadra campione d’Italia. È una grande sfida per noi, siamo qui sapendo che sarà partita difficile ma con l’ambizione di fare un risultato positivo“. Così Tiago Pinto ha presentato la sfida tra Milan e Roma ai microfoni di Dazn. Interpellato a pochi minuti dall’inizio del big match, il general manager dei giallorossi ha dovuto rispondere anche alle domande su due casi spinosi, anche se per motivi diversi: “Non è il momento giusto per parlare di mercato, ma per quanto riguarda Karsdorp stiamo parlando per cercare la soluzione giusta per tutti. Il rinnovo di Smalling? È determinante per noi ed è titolare: la voglia di entrambe le parti è continuare insieme, sistemeremo la cosa a tempo debito”.