Sampdoria-Inter, scintille Lukaku-Barella: “Non lamentarti”

Momenti di tensione in casa Inter. Nel finale del primo tempo del match contro la Sampdoria, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, arriva il battibecco tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Al termine di una bella azione orchestrata dai ragazzi di Simone Inzaghi l’attaccante belga, piuttosto stizzito, se la prende con Barella, reo di lamentarsi sempre e di sbracciare troppo: “Non lamentarti più, basta“, ha urlato Lukaku a Barella che non né ha voluto sapere e ha continuato. Il tutto a favore di telecamere.