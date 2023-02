MOVIOLA – Sampdoria-Inter, Murillo su Darmian: per Maresca niente rigore, tante proteste

Episodio da moviola dopo pochi minuti di Sampdoria-Inter, posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Ferraris di Genova grande partenza dei nerazzurri che si riversano in massa verso l’area di rigore avversaria ed al quinto minuto Darmian cade a terra e reclama a gran voce il calcio di rigore per un contatto con Murillo. L’arbitro, il signor Fabio Maresca, però non fischia e anche dal Var non arriva nessun richiamo. L’Inter ha protestato per svariati minuti, il contatto sicuramente c’è e Murillo ha rischiato parecchio.