Sampdoria-Cremonese, Ballardini: “Contenti per la prima vittoria fuori casa, ci abbiamo creduto fino alla fine”

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha commentato il successo in rimonta per 3-2 in casa della Sampdoria: “Contenti per la prima vittoria fuori casa. Avevamo tanti giocatori stanchi dopo la partita con la Fiorentina e sono stato costretto a fare molti cambi. Siamo stati bravi nel finale a sfruttare le occasioni che ci siamo guadagnati. Oggi la Cremonese ha fatto una partita da squadra ed è riuscita a vincere in casa della Sampdoria a Marassi giocandosela fin0 in fondo. Non è facile gestire i dispiaceri e i problemi durante la settimana nella situazione di classifica in cui siamo. Oggi siamo stati determinati verso il nostro obiettivo e l’abbiamo dimostrato sul campo”.