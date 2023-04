Atalanta-Bologna, Gasperini: “La partita è cambiata sul primo gol. Campionato equilibrato? Chi sta dietro è cresciuto”

Dopo la sconfitta subita dall’Atalanta, per 2-0, contro il Bologna, Gian Piero Gasperini ha così parlato ai microfoni di Dazn. “Il primo gol del Bologna ha cambiato gli equilibri in campo – ha esordito il tecnico nerazzurro –. Loro sono stati bravissimi da quel momento in poi, e noi abbiamo forzato un po’ le giocate per cercare di recuperare. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, poi qualche errore di troppo ci ha condannati. Ci è mancata un po’ di velocità nel giropalla, abbiamo avuto qualche difficoltà a centrocampo vista le assenze di Koopmeiners e non solo, anche la difesa ne ha risentito. Ma nella prima parte di gara siamo stati bravi, mi prendo questo di positivo dal match odierno”.

Eccezion fatta per un Napoli quasi impeccabile, le squadre che lottano i tre posti restanti in Champions League stanno vincendo molto poco in questa fase del campionato. “Si perde punti perché le squadre della parte destra della classifica sono molto forti – ha spiegato Gasperini a tal proposito –: questo è un campionato molto equilibrato e va dato il merito a tante squadre, cosiddette piccole, che sono cresciute”.