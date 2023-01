Sampdoria: Colley, Gabbiadini e Sabiri verso l’assenza contro l’Atalanta

Brutte notizie in casa Sampdoria per Dejan Stankovic, in vista del prossimo match di campionato contro l’Atalanta. A Bergamo infatti difficilmente saranno presenti Colley, Sabiri e Gabbadini, oggi allenatosi ancora a parte e alle prese con alcuni guai fisici. Grande emergenza dunque per i blucerchiati che, in assenza di Gabbadini, sembrano andare verso un cambio di modulo. Stankovic potrebbe infatti optare per un 3-4-2-1, con due trequartisti alle spalle di Lammers.