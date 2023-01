Masterchef 12, settima puntata stasera in tv: anticipazioni, orario e streaming

Tutto pronto per la settima puntata di Masterchef, il più popolare dei talent dedicati alla cucina. Eliminazioni e sorprese per i concorrenti rimasti in gara. Si parte dalla Mystery Box, seguita dal Pressure Test e dallo Skill Test, con ospite un giudice esterno: lo chef Jeremy Chan, 2 stelle Michelin per il suo ristorante Ikoyi a Londra. Parola quindi ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, oltre al pubblico da casa, giudice inflessibile, che potrà seguire la puntata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del talent sono visibili anche in streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e Sky Go, oltre che in replica in ogni momento sulla piattaforma di Sky.