“Via Maldini, via Ibra, via Tonali. Non penso che Berlusconi sarebbe stato felice per i loro addii. Ho parlato con Berlusconi fino alla sera prima della sua morte, la sera in cui l’Inter ha perso la Champions”. Queste le parole di Matteo Salvini, tifoso rossonero, ricordando a Porta a Porta Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno.