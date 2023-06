MOVIOLA – Clamoroso rigore negato all’Italia: fallo di mano nettissimo, ma il Var non c’è

Ha del clamoroso il rigore negato all’Italia nel corso del secondo tempo del match contro la Francia, valevole per la prima giornata del girone D degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Romania. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Tonali pennella un’altra palla interessante, la palla viene colpita di testa da Rovella e poi finisce sul braccio larghissimo di Pierre Kalulu. Per il direttore di gara, l’olandese Lindhout, non c’è niente, il Var non c’è in questa manifestazione e dunque rimane la decisione da campo. Ma rivedendo le immagini si nota come il braccio sia largo, staccato e scoordinato: calcio di rigore netto. Un episodio davvero chiaro ed evidente che farà discutere e non poco.