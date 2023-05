Giovanni Malagò: “Tre squadre italiane nelle finali europee spot straordinario”

“Tre squadre italiane in finale nelle coppe europee sono uno spot straordinario per il calcio italiano”. Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenuto dalla terrazza di Casa Italia durante la sua visita allo CSIO di Piazza di Siena, a Roma. “Neanche il più grande ottimista avrebbe potuto immaginare un risultato simile, arricchito dal fatto che ci fosse un’altra semifinalista italiana in Champions e un’altra ancora in Europa League. Tra poco partirà l’asta per la vendita dei diritti televisivi e, vista la globalizzazione di questo tipo di partite con tantissimi paesi collegati, il calcio italiano ha grande bisogno di risultati come questo”.

Quindi sulla vicenda Sampdoria: “Seguo la situazione da vicino, come qualsiasi altra vicenda di squadre blasonate che hanno fatto la loro storia. Conosco la situazione. Oggi c’è stata una grandissima ventata di positività, che però nel giro di qualche ora si deve concretizzare. Sembra ci sia la volontà delle parti. Sarebbe un peccato se questo non si riuscisse a ottenere, perché i tifosi della Sampdoria meritano il meglio”.

E sulla competizione di equitazione: “Con la Federazione, con il commissario tecnico e gli atleti abbiamo parlato molto di questo evento – le parole di Malagò dalla terrazza di Casa Italia – Il secondo posto di ieri dà l’idea dello stato di forma che sta attraversando la nostra squadra. Gli Europei di Milano assegnano tre posti che sono praticamente gli ultimi, al netto di un’ultima opportunità molto simile a una lotteria, per qualificarci per Parigi come squadra. Non vogliamo e non possiamo fallire: la prestazione della Coppa delle Nazioni qui a Piazza di Siena, al netto di tutte le variabili del caso, ci lascia però molto ben sperare”.