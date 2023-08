Salernitana-Udinese oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Salernitana-Udinese, match valevole per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 28 agosto nella cornice dell’Arechi di Salerno. I ragazzi di Sousa ripartono dal bel pareggio dell’Olimpico targato Candreva, mentre i friulani devono assolutamente riscattarsi dopo il tracollo contro la Juventus. Secondo i bookmakers saranno gli ospiti a partire leggermente favoriti. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.